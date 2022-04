Laurence GUZMAN

Gestion de Projets internes :

- Réaliser un cahier des charges et mettre en place un planning de déploiement

- Déterminer les tâches et les ressources nécessaires à la conduite du projet

- Organiser et animer les réunions de mise en place et de suivi

- Assurer le suivi du projet et la diffusion des rapports de suivi



Responsable de service (15 personnes) :

- Diriger, organiser et planifier les tâches de l'équipe

- Recruter les collaborateurs

- Participer à la fixation des objectifs, primes et augmentations (bilan d'évaluation annuel)

- Organiser des réunions (inter et intra services)



Logiciels :

Informatica, Informatica Data Quality, MsProject, SQL, DBaseIV, VB6, FoxPro



Mes compétences :

A L'ECOUTE

autonome

Autonome & responsable

Diriger

dynamique

Ecoute

Esprit d'équipe

Motivée

Persévérante

Sérieuse