Laurence HABAY

Complétez vos services d'assistance et d'information



J'aimerais vous proposer mes compétences en gestion et formation que vous pourriez mettre à profit, auprès de vos adhérents ou de votre public, dans des actions telles que :



- démarches administratives, élaboration de dossier, recherches documentaires

- aide à la rédaction de cv et préparation à l'entretien d'embauche, suivi de stage

- formation en secrétariat et en informatique, remise à niveau, soutien pédagogique



Mes compétences :

Soutien scolaire à domicile auprès d'enfants

Piano

Gestion de projet

Formation

Gestion administrative

Édition