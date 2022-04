Laurence HAMEL

Psychologue du travail depuis 2011, j'interviens dans les champs de :

- la prévention, la sensibilisation et la formation



Mes interventions s'inscrivent dans une démarche psychosociale : l'individu prend le pouvoir sur lui-même, devient acteur et partie prenante de son environnement social, professionnel en comprenant les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux.



Communication, Relations interpersonnelles, Connaissance de soi (Confiance en soi et Estime de Soi) sont des axes de travail proposés. Un second axe est l'accompagnement des structures sur l'évaluation et la prévention des risques psycho-sociaux, dans l'amélioration de leur gestion des Ressources Humaines et leur approche managériale.



J'étudie vos besoins, soumets à votre étude ma réponse et nous définissons des modalités de notre collaboration.



Particuliers, employeurs, salariés, étudiants, demandeurs d'emploi



Mes compétences :

Techniques de Recherche d'emploi

Passation de tests de personnalité,psychotechnique

Animation de groupes

Conduite d'entretiens

Conduite de projets

Santé au travail

Accompagnement individuel et collectif

Ingénierie de formation

Supervision groupes de parole