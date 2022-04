Laurence HAMEL

Après une expérience de 22 années basée sur la relation clientèle dans un établissement bancaire, j'ai préparé et obtenu en 2010/2011 un diplôme universitaire en gestion de la formation professionnelle de niveau Bac+3.

Aujourd'hui, après un an de préparation et d'investigations, je gère mon propre salon de thé - café - boutique

LE CHATBADA situé au 43 rue Alphonse Karr à Etretat. Ce projet de longue date est enfin réalité. Je fais ce que j'aime et essaie d'apporter à mes visiteurs des instants de convivialité, de partage dans un cadre agréable propice à la détente.

Je tiens à remercier ici l'organisme Cré'action qui a cru en moi et en mon projet, qui m'a soutenu et accompagné pendant toute la période préparatoire et maintenant encore.



Mes compétences :

Communiquer

Organiser