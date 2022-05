Sabrina DIET

Sécuriser l’emploi, améliorer la performance des entreprises grâce à la formation, favoriser l’intégration professionnelle, encourager la réalisation de soi, rapprocher l’offre et la demande d’emploi, tels sont mes objectifs professionnels.



Au cours de ces 8 dernières années j’ai développé des compétences dans le domaine de l’accompagnement vers l’emploi et la formation, le recrutement, la prospection et le placement en entreprise.

Dans le cadre du DU Gestion de la Formation Professionnelle j'ai acquis des compétences complémentaires en ingénierie de la formation et en Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.



Je souhaite mutualiser l’ensemble de mes compétences pour intervenir en tant que conseillère ou chargée de mission emploi formation auprès…

- D'entreprises

- De structures du secteur de l'Insertion par l'Activité Economique

- De jeunes, de demandeurs d’emploi ou de salariés dans le cadre de leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation





et permettre ainsi des rencontres efficaces, répondant aux attentes et besoins de futurs partenaires professionnels.



Mes compétences :

Gestion de la formation

GPEC

Recrutement

Ingénierie de formation

Gestion de projet