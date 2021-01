Jean-François SAMSON

Après un début de carrière dans la fonction publique, j'ai souhaité réorienter ma vie professionnelle dans le domaine de l'insertion.

J'exerce actuellement la fonction de gérant de l'Entreprise d'Insertion Otherworld Développement Durable, entreprise que j'ai fondée en 2007.

Otherworld Développement Durable est une entreprise d'insertion par l'activité économique. Elle effectue du nettoyage de véhicules à la main, sans eau, avec des produits respectueux de l'environnement. Nous préparons des véhicules neufs et d'occasions pour la vente, en sous-traitance pour les professionnels de l'automobile, et nous effectuons aussi l'entretien des flottes automobiles des entreprises.

Le fondement de notre activité est de participer à notre échelle à une meilleure utilisation des ressources en eau de la planète, tout en mettant l'humain au cœur de l'économie.

En tant qu'entreprise d'insertion, nous contribuons à favoriser l'intégration de demandeurs d'emploi de longue durée et des jeunes faiblement qualifiés dans le monde du travail. Nous les formons au métier de préparateur automobile, tout en les suivant individuellement afin de définir et de construire avec eux leur projet professionnel.

L'objectif est de favoriser une économie plus juste et solidaire, respectueuse de l'Homme et de l'environnement, tout en assurant une pérennisation de l'activité économique.



Mes compétences :

Automobile

Développement durable

Nettoyage