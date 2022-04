Laurence HAMES

20 ans d’expérience dans l'import-export.

Prospection, développement de nouvelles activités, études de marché

Connaissance des techniques de production en Chine et en Europe de l’Est,

Négociation commerciale dans des secteurs très diversifiés (textile, alimentaire et industriel)

Connaissance de la Gestion de la Qualité Totale et des méthodes d’amélioration continue,

Définition des objectifs, budgets et rapports comptables.

Travail en équipe



Mes compétences :

Commerce international

Rigueur

Négociation commerciale

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Traduction anglais français

Microsoft PowerPoint

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook