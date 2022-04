Laurence HAUTEKEUR

D'abord lexicographe (rédactrice de dictionnaires) et maintenant orthophoniste, je souhaite rediriger mon parcours professionnel vers le coaching en langue française (à l'oral et à l'écrit). Il semble qu'il existe une vraie demande à ce niveau et mes compétences me permettraient d'y répondre.

Je fais ce choix car je désire travailler en équipe et en interaction avec d'autres personnes.



Mes compétences :

Communication

Communication orale

Communication Orale et Ecrite

Grammaire

Microsoft Expression

Orthographe