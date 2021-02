Frederic TURLET

J'ai débuté carrière comme responsable qualité site chez des equipementiers automobiles de rang 1 pour des clients comme RENAULT, PSA et TOYOTA.

Depuis Janv 2006, je suis Responsable qualité projet chez ALSTOM TRANSPORT.

Au cours de ces années, j'ai à la fois acquis une expérience dans:

Le management des équipes qualité et production.

La mise en place de résolution de probléme comme le 8D, le QRQC etc...



En Juin 2015, j'ai été nommé World Class Manufacturing Senior Expert pour la partie qualité industrielle (8D/ QRQC / AMDEC process)



Mes compétences :

Certification

Certification ISO

Certification ISO TS 16949

International

IRIS

ISO TS 16949

Management

QRQC

Qualité

Railway

Resolution de probleme

Standard