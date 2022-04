Laurence HAZIZA

Après un long parcours au théâtre en tant que comédienne, je me réalise aujourd'hui dans les voix de doublage, narration et voice over, mais aussi en dirigeant un festival de musiques du monde depuis 5 ans. Depuis 4 ans, j'anime une émission sur les musiques du monde sur radio Shalom, le samedi à 18h30 Balagan Muzik (94.8fm).

Formée aux sciences humaines et Ingénieur en organisation, j'anime des séminaires et formations en entreprise autour de la créativité, du management, la construction d'équipe, Team building, la prise de parole en public ...



j'ai aussi inventé un personnage qui parle qui parle qui ne s'arrête pas de parler, Léa Zitrone... Sa première apparition était au Centre Pompidou, l'été dernier avec les "Blanche Neige" de Catherine Baÿ.



Mes compétences :

Actrice

Animatrice

Animatrice radio

Coach

Communication

Créativité

Doublage

Management

Musiques du monde

Narration

Team building

Voice over