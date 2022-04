Dominique VERDAN

Mon Site :

http://logoddt.wix.com/dominiqueverdan



Parallèlement à la poursuite de ses études d’Economie, commence à travailler dans un studio d’enregistrement en tant que musicien, puis compose des musiques originales pour les émissions télévisées de Christian Zuber (Caméra au poing).

L’orientation professionnelle vers la musique, plutôt que vers l’économie, se fait « naturellement » à la fin de ses études :

-des musiques originales pour l’image, principalement pour la télévision : des génériques et surtout des musiques de documentaires (LES ANIMAUX DU MONDE; CAMERA AU POING; LE MONDE SELON GEORGES; DANY RACONTE…)

-travaille aussi pour des séries ou des films d’aventures vécues (LES CARNETS DE L’AVENTURE; LE TRIATHLON HISTORIQUE; COUREURS DE BOIS…)

-ainsi que pour des sujets pour les grands magazines des chaînes télévisées (LES MAÇONS DE L’IMPOSSIBLE; BARBIE; LA HAINE; LE JEU…)

-et avec beaucoup d’intérêt pour les sujets délicats et difficiles (L’INCESTE OU LA DERNIERE PEUR; VALERIE, L’ENFANT QUI DEVAIT MOURIR…)



A composé aussi pour le théâtre, la publicité, l’Institutionnel…



Compose et enregistre actuellement de nombreuses musiques conjuguant sonorités et instruments occidentaux, et musiques du Monde avec des musiciens indiens, turcs, argentins, péruviens, etc. (Disques; PARC ASTERIX; magazines « FAUT PAS REVER/FR3 ; THALASSA/FR3 »…); série " INVENTAIRE DES ANIMAUX(saison2)/FRANCE5"...



Depuis 2001, il participe activement à la vie des associations de compositeurs de musique pour l’image :

Secrétaire Général de FFACE jusqu'en 2010 (Federation of Film and Audiovisual Composers of Europe)

Administrateur de l’UCMF depuis 2002 (Union des Compositeurs de Musiques de Films)



Par ailleurs, membre de la SACEM, de la SACD, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM.



Mes compétences :

Compositeur

Musique

Documentaire

Photographe

Guitare