Laurence HEIZ

La vision d'un Directeur Général appuyée par une solide expérience opérationnelle du Retail et du Change Management



Leviers de performance : Chiffre d'affaires, Achats/Marge, RH

Positionnement concept / Branding & culture client

Stratégie d'implantation et de développement

Veille concepts innovants



Conseil et Accompagnement opérationnel pour Enseignes, Marques, Dirigeants, Décideurs et Porteurs de projet

France et International

Coaching and trainings