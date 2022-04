Laurence HERVIEU PALÉOGRAPHIE

Laurence Hervieu Paléographe :



Architecte DPLG en exercice depuis 1998, mon intérêt pour le bâti et le paysage rural m’a fait découvrir à l’occasion de recherches aux archives départementales de la Manche d’anciens contrats notariés du XVIe s. qu’il m’a fallu apprendre à déchiffrer.

La lecture des écritures anciennes est devenue plus qu’une passion et la paléographie est mon activité professionnelle principale depuis octobre 2013. Un livre concernant la Hague du XVIe s. est en cours de réalisation.



http://www.paleographie-laurence-hervieu.com



Parce qu’il est nécessaire, lorsqu’on étudie les actes notariés, que ce soit dans un contexte historique, géographique, social ou simplement généalogique, de bien comprendre la structure et le contenu d’un contrat, je mets mes compétences de lecture des actes anciens à votre service en offrant aux chercheurs, historiens ou particuliers, associations, comités d'entreprises,



• un service de transcription soigné pour ceux qui n’ont pas le temps ni la patience de maîtriser les bases de la paléographie mais qui souhaitent une qualité "éditable" pour la transcription de leurs textes : http://www.paleographie-laurence-hervieu.com/spip/?-transcription -



• un service de cours de paléographie pour lire et comprendre les actes notariés du XVe au XVIIIe siècle sous forme de 10 séquences mensuelles pour progresser vers l’autonomie, ou à la demande, sous forme de cours plus individualisés : http://www.paleographie-laurence-hervieu.com/spip/?-cours-de-paleographie-2 -



• des formations en paléographie (tous niveaux) pour des groupes entre 5 et 10 personnes, le temps d’un week-end ou de plusieurs jours en semaine, à la demande d’associations, comités d’entreprises et autres groupes : http://www.paleographie-laurence-hervieu.com/spip/?-formation-stages -



• un blog pour vous initier à la paléographie et découvrir mon univers : http://www.paleographie-laurence-hervieu.com/spip/?-blog -



• une boutique en ligne - à venir - contenant la transcription fidèle et complète de diverses séries de contrats notariés que j’ai personnellement photographié et transcrit aux archives départementales (Manche, Anjou), les cours téléchargeables, des dessins divers et variés (architecture et paysages ruraux, Anjou et Manche).



