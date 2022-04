Laurence HOREAUX

J'ai exercée dans différentes entreprises industrielles. J'ai acquis quelques compétences pour travailler sur une chaine de fabrication et de conditionnement. J'accorde de l'attention au contrôle des produits.

Je fais extrêmement attention aux règles de sécurité.

J'assimile rapidement les consignes qui me sont données et je m'intègre facilement dans une équipe.

Je suis motivé et la formation CIMA ( conductrice d'installations de machines automatisées) m'a permis d'acquérir des compétences et de me perfectionner afin devenir conductrice de ligne professionnelle. J'ai obtenu mon titre professionnel .



Mes compétences :

Impression des étiquettes

Controle des produits

Stockage

Utilisation d'un transpalette

Saisie des informations informatique

Conditionnement

Etiquettage des cartons

Nettoyage et rempotage du poste

Relevé des compteurs

Fabrication de coiffes des bouteilles