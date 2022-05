Valéry HOREAUX

CGI Business Consulting est l’un des cabinets de conseil leader en organisation, management et nouvelles technologies de l’information.

Mon poste actuel s'organise autour des axes suivants :

•Conduite de missions de conseil en management et organisation pour de grandes sociétés, privées ou publiques : grands projets de transformation, accompagnement du changement, refonte de processus et réorganisation (amélioration de la performance, mise en place de nouvelles organisations, déploiement de nouvelles offres de services) ou encore conseil stratégique S.I. auprès de Directions Générales.

•Management d’équipes de consultants et senior consultants.

•Développement commercial, pilotage et réalisation de propositions commerciales

•Participation à la création et la réalisation de l’offre de formation « conseil » pour les consultants