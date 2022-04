Laurence HUMBERT

Organisée, rigoureuse, il m’a été confié de nombreuses taches, notamment : correction des factures, saisies de données, encaissements des chèques, explications de procédures aux adhérents.



Comme le prouvent mes expériences précédentes dans des entreprises dont les domaines sont variés : télécommunication, caisses de retraite, je sais m’adapter aux différentes procédures avec lesquelles il m’a été donné l’occasion de travailler.



Mon diplôme en gestion m'a également permis d'acquérir entre autres des notions en comptabilité, droit du travail et commercial.



Je peux me prévaloir de bonnes aptitudes techniques par la maîtrise des logiciels bureautique mais aussi d'aptitudes plus générales : autonomie et organisation, bonnes capacités d’analyses.



Mes compétences :

Aide comptable

Formation

Microsoft Excel word

Word – Powerpoint

Sage Accounting Software