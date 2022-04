Laurence HUYETTE

Accompagnement de posture en lien avec la "visualisation constructive"



Je vous accompagne dans l'émergence d'une posture la plus respectueuse pour vous dans votre vie professionnelle et/ou personnelle,

sur la base d'un mode d'intervention construit

• avec l'Analyse Transactionnelle, le "Changement Emergent" entre autres

• agrémenté d'une connaissance approfondie des systèmes (d'entreprises notamment),

• et grâce au lien instinctif profond que j'ai depuis toujours avec la Nature et en particulier le végétal et son essence

comme source "constructive",

• soutenu par mes réalisations photographiques personnelles et professionnelles

• forte de mon expérience de plus de 10 années d'intervention au sein de TPE / PME-PMI en France, Belgique et Suisse.



...pour atteindre votre posture essentielle, in extenso.



Mes compétences :

Réflexion stratégique

Accompagnement du changement

Développement

Formation

Relationnel

Aide à la décision

Communication interpersonnelle