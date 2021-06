Marie HUYETTE

En tant que manager d’équipes multiculturelles et gestionnaire budgétaire et comptable, diplômée en communication, je suis aussi compétente dans l'élaboration de projets en partenariat – spécialisée en évènements culturels, organisation d’ateliers et /ou forums à haut niveau diplomatique.



Mes compétences :

Volontariat international en entreprise

Analyse stratégique

Communication

Marketing

Conseil

Étude de marché

Project management