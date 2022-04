Laurence JACOTOT (PRADE)

Responsable Qualité & Laboratoire pendant 17 ans aux SUCRERIES DE BOURGOGNE avec mise en place HACCP, ISO22000, ISO9001, IFS et BRC et management d'une équipe de 6 personnes en contrôle qualité;

à la recherche d'un emploi dans mes compétences de qualiticienne et/ou laborantine à partir d'aout 2007 dans le secteur de Clermont ferrand (Puy de dôme) suite à la mutation de mon conjoint.

veuillez me contacter au 06 18 57 63 74 ou par mail laurent.jacotot@wanadoo.fr



Mes compétences :

BRC

Contrôle qualité

Hygiène

IFS

ISO 22000

ISO 9001

Qualité