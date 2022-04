Laurence JACQUOT

Pour valoriser mon expérience en accompagnement des personnes, j'ai crée une association à but non lucratif, il s'agit de cette association :



« C L.J. » (« Cexposant L.J. »), association à but non lucratif, permet, grâce au coaching et à la Gestalt-Thérapie, d’accompagner des personnes (ou groupes) de tous âges pour faire évoluer leur vie vers du Mieux-Etre. Les bénéfices de l’association sont remis à des associations à but non lucratif pour aider les femmes et les enfants du Monde.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Formation

Gestalt

Ingénierie

Ingénierie de formation

Recrutement

Ressources humaines

Conseil