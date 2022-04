Laurence JAILLET

Vivant a New York, profil cosmopolitain, Manager de filiales francaises aux US ( Solstiss et Huit), vision strategique, excellent dans le travail d'equipe et la direction des ventes/ marketing. Ayant travaille dans les grandes entreprises francaises mais aussi Americaines ( Sara Lee Corp)

Gestion de PR et evenements: fashion shows, gestion de carrieres artistiques a l'international, creation de shows: cirque du soleil



Ayant voyage et vecu en Espagne, Angleterre, Allemagne, Chine, Argentine et installee a New York depuis 9 ans



Mes compétences :

Direction de projet

Dynamisme

Leader

Marketing

Stratégie

Vente