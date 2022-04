Laurence JALABERT

DOMAINES DE COMPETENCES



MANAGEMENT

. Animer des équipes commerciales internationales pour le financement d'équipements industriels dans le cadre de partenariat avec des constructeurs internationaux

· Recruter, organiser, structurer et animer une équipe commerciale de 4 ingénieurs d’affaires

· Assurer les prévisions et les rapports commerciaux sur la réalisation du chiffre d’affaires

· Accroître les chiffres d’affaires et la marge sur un territoire clients et prospects définis

. Gérer et développer un chiffre d'affaires de 300 M€

· Développer un chiffre d’affaires sur un nouveau domaine d’activité dans une entreprise en partant de quasiment zéro avec de forts niveaux de croissance : 1030 % entre 1er et 2nd semestre 2006 et 500 % entre 2006 et 2007.

· Participer à une « due diligence » et rédiger le rapport de synthèse et recommandations quant à la pertinence de l’acquisition d’une société dans le cadre du projet de développement de l’activité de l’entreprise en France.



COMMERCIALES

. Mener une stratégie commerciale directe pour le développement de partenariat Vendors au niveau international (signature d'accord avec des Groupes Américains, Allemands)

· Mener une stratégie commerciale directe sur Grand Compte et PME/PMI

· Mener une stratégie commerciale indirecte au travers de l’animation de réseaux commerciaux de partenaires tant constructeurs, que distributeurs , que loueurs ou banques

· Négocier des accords cadres nationaux et internationaux

· Gérer les relations avec des interlocuteurs de haut niveau et de différents domaines de compétences : DG, DAF, DSI, Directeur Achats, Directeurs Commerciaux

· Apporter un conseil et vendre des solutions complexes avec cycles de vente longs de plusieurs mois à plusieurs années dans les domaines des services informatiques et financiers.



MULTICULTURELLES

. Animer des équipes commerciales de différentes nationalités pour développer le chiffre d'affaires de financement des ventes de partenaires constructeurs dans 25 pays au sein d'une multinationale française.

· Coordonner des équipes de différents métiers et de différentes nationalités situées dans différents pays pour élaborer une nouvelle offre commerciale complète au sein d’une multinationale américaine, au travers de conférences téléphoniques et de communications écrites exclusivement en anglais.



FINANCIERES

· Analyser des bilans et comptes de résultats de sociétés et prendre en compte une approche "asset backed" pour donner des recommendations sur des dossiers de financement dans 25 pays

· Créer et vendre des solutions financières adaptées aux problématiques de financement des actifs des clients en adaptant des produits de base tels que crédit-bail, cession Dailly, location opérationnelle ( structuration de loyer, garanties, nantissement…)



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES DANS LES SOCIETES



IBM , HP, ECS/groupe SOCIETE GENERALE, CIT, SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE



Mes compétences :

Commercial

Commercial informatique

Directeur commercial

Informatique

International

ventes