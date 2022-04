Laurence JARIOD

Après mes études de comptabilité, j'ai eu une expérience d'un an comme comptable dans un garage. Puis j'ai intégré, le 3ème opérateur de téléphonie mobile 2 mois après son lancement commercial en juillet 1996 comme Gestionnaire de recouvrement où j'ai participé à la mise en place des procédures notamment sur la gestion des Grands comptes. j'ai ensuite intégré le service facturation et commissionnement des distributeurs pour ensuite intégré le service Logistique SAV en tant que Gestionnaire de flux informatiques et depuis 2 ans, la Gestion de parc.



La gestion de parc consiste à garantir l'actif comptable du parc FAI. Je contribue à l'amélioration des processus dans le cadre de mes activités



Mes compétences :

Sap

Logistique