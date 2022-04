Laurence JEAN

J'exerce le métier de somatothérapeute et j'accompagne toute personne, enfant ou adulte, en quête de mieux-être.

Cette thérapie psycho-corporelle offre un accompagnement global de la personne humaine, dans ses dimensions physique, émotionnelle et psychique.



Accompagner un individu c'est laisser jaillir la vie au coeur de son existence !



Le massage sensitif® et la somatothérapie vous permettent d'aller revisiter un passé parfois douloureux ou blessé, de vous connecter au présent et d'envisager l'avenir en stimulant votre autonomie et votre élan de vie.



Chemin d'unification de l'être en alliant le langage du corps et celui du psychisme, des sensations, des émotions. La mémoire corporelle se trouve ainsi éveillée et son expression peut être source de libération, de guérison, de pacification.



A vos côtés, je m'émerveille des richesses de vos chemins de vie !



Mes compétences :

Accompagnement

Gymnastique

Massage

Périnatalité

Planification

Psychologie

Relation d'aide

TIPI : Accompagnement Professionnel À La Régulatio