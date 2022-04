Laurence JOSUE

Forte d'une double expertise en ressources humaines, au sein d'une entreprise à dimension internationale, et de cabinets de conseils/recrutement, je suis désormais à l'écoute de nouveaux challenges au sein d'une entreprise, centre de formation ou cabinet de recrutement, en qualité de chargée RH, recrutement et/ou formation.



Passionnée par mon métier, je saurais vous convaincre par :

mon sens de l'organisation

mon sens du relationnel et du service

mon esprit d'analyse et d'initiative

une énergie débordante pour rejoindre à nouveau une équipe RH et de nouveaux challenges



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement des compétences

Recrutement

Formation professionnelle

Gestion des ressources humaines

Gestion de carrière