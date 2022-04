Laurence JOUANET

18 ans d’expériences dans l’enseignement supérieur avec pour différentes missions :



- La documentation, en tant que chargée d’études documentaires (droit, management, formation et emploi)

- La formation sur les outils de veille, le web 2.0 ou encore la méthodologie de projet.

- La responsabilité de la vie associative des 3 écoles (ESILV, IIM et EMLV) du groupe Léonard de Vinci



Supervisant l’ensemble des activités des associations, ma priorité aujourd’hui est de garantir une organisation réussie de la vie associative pour la satisfaction des étudiants et leur formation sur le terrain.



Également passionnée de sport, marathonienne et triathlète, j’encadre un groupe de 30 personnes dans les courses sur route.





Voir mon profil complet sur linkedln : fr.linkedin.com/in/laurencejouanet



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projet

Web 2.0

Veille documentaire

Community management

Réseaux sociaux

Microsoft office

Coach sportif

Anglais

Formation

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique