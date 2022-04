Didier JOUANET

Je mets au service des entreprises et de mes élèves ou étudiants plus de 25 ans d'expérience en droit et gestion de l'entreprise et droit immobilier, en conseil ou contentieux, en tant qu'avocat, conseil juridique ou juriste :



• Droit des affaires : conseil et assistance des entreprises en droit commercial (contrats, recouvrement de créances, procédures collectives, conditions générales de vente, vente de fonds de commerce) et responsabilité (analyse et couverture des risques, assurance).



• Droit social : conseil et contentieux des employeurs et salariés (contrat de travail, négociation, IRP, licenciement, contentieux prud'homal).



• Droit immobilier : construction, urbanisme, baux civils ou commerciaux (négociation et rédaction, résiliation, renouvellement, révision de loyer, recouvrement, régularisation des charges, cession de bail), copropriété (assemblées générales, refontes, cession de parties communes, charges), association syndicale libre.



• Droit des sociétés : suivi des entreprises pour leur constitution, modification, transformation, fusion, liquidation, secrétariat juridique et actes divers (conventions réglementées, pactes d'associés, apports partiels, cessions, restructurations, augmentation ou réduction de capital) et le contentieux entre associés et sociétaires.



• Droit civil : rédaction, analyse et contentieux des contrats, responsabilité.