Laurence JULLIEN

Directrice du Développement pour une agence d'Architecture et d'Urbanisme à Paris puis Directeur d'Agence Manpower.. Création d'ETOFFES & DECLINAISONS en 2004 qui est aujourd'hui développée par le groupe GRANJARD;

Souhaitant garder une activité purement artisanale, je viens de créer une nouvelle entreprise EMPREINTE TEXTILE dédiée au Secteur Collectivités Hôtellerie et Restauration.

Rideaux, jetés de lit, canapés, nappage et tous éléments liés au textile sont confectionnés sur mesure