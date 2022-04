Laurence JURY

Spécialisée dans le domaine de la gestion des cours d'eau et des milieux naturels, je réalise pour le compte d'organismes publics et privés des projets de restauration de la qualité physique et écologique des écosystèmes aquatiques et humides. Mon rôle est d'apporter aux clients des propositions adaptées et réalistes tenant compte des différents enjeux et usages présents sur le territoire étudié. Je pilote des études variées passant de l'élaboration de plan de gestion à l'échelle de bassin versant jusqu'à la mise en oeuvre de travaux.



Mes compétences :

Hydromorphologie

Hydrologie

Dossier réglementaire

Hydraulique

Assainissement pluvial

Ecologie aquatique

Gestion de projet

AutoCAD

SIG

Conduite de réunion/concertation