Thieulle LAURENT

Ingénieur écologue senior, 20 ans d'expérience, avec une forte compétence en ichtyologie (tous types de milieux, du littoral aux plans d'eau d'altitude) et dans la gestion et l'aménagement des milieux naturels, principalement aquatiques.



Une expérience de 10 ans en management et gestion d'équipe avec la création et la gestion d'agences et de départements dans différentes sociétés, en métropole et dans les DOM.



Credo : compétence et travail d'équipe pour une gestion intégrée de l'environnement et des projets de développement.



Mes compétences :

gestion de projet

Étude d'impact

Ichtylogie

DCE 2000/60/CE

Management