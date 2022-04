Laurence KAM-THONG

Visitez mon Blog Pro: espritclient.wordpress.com et suivez moi @ LKamthong



Je fais partie du collectif collaboratif Innoveria, composé de coaches formateurs et consultants spécialisés en RPS, management et bien etre au travail.

Formatrice - coach et Consultante , mes axes d'intervention principaux sont : l'interculturel France- Chine et Chine-France, le coaching en communication en français, le brand content , les processus Relation Client et le Personal Branding - Charisme Numérique.



Je suis aussi Praticienne en Constellations familales et d'entreprise.



J'accompagne mes clients sur leurs projets en relation avec les cultures asiatiques, la relation client ou en communication écrite et orale en français.

Outre ma multiculturalité , je m'appuie sur 16 ans d' expérience internationale de la Conduite du changement, d'optimisation de Service Client, du Support Commercial.J'ai aussi à mon actif 15 ans de développement personnel notamment en psychologie systémiques ( Constellations familiales et d'entreprise)



Mes compétences :

ADV

Export

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Incoterms

Paiements internationaux

E-commerce Back office

Lutte contre la fraude

Parcours clients

Pilotage de prestataire

Rédaction de contenus

Rédaction web

Satisfaction clients

Gestion de projet

As400

SAP

Documentation export

Interculturel Asie Pacifique

Interculturel Asie

Management Interculturel Chine

Management Interculturel Singapour

Brand content

Prevention des Risques psycho sociaux RPS

Bien Etre au Travail

Blogging

Constellations familiales

