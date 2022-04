Laurence KEMPENEERS

- Utilisation de logiciels de conception et de Dessin - Assistés par Ordinateur - CAO/DAO

•Autocad

- Utilisation d'outils bureautiques

•Office

- Utilisation de Système d'information géographique - SIG

- Cartographie

- Normes de sécurité

- Organiser des réunions de groupe projet ou de la structure et rédiger les comptes rendus.

- Renseigner les clients, les commanditaires sur l'avancée de leur dossier et transmettre les procès verbaux, l'état d'avancement, les échéanciers.

- Normes rédactionnelles.

- Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer.

- Procéder à l'indexation, au classement et à l'archivage de documents.

- Effectuer des recherches documentaires et les transmettre ou les exploiter.

- Imprimer des documents technique.

- Participer à des visites de chantier et constater l'avancée des travaux.



Mes compétences :

Lighting reality

Microsoft Office

AutoCAD