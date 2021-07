Fabien KEMPENEERS

Vous êtes à la recherche dune personne maîtrisant la gestion de projets, lanimation de réseau et le développement de partenariats ?

Vous cherchez une personne ayant une culture et une certification BAC+5 dans l'Economie Sociale et Solidaire, ayant une expérience de plus de 8 ans auprès de structures associatives et maitrisant ces problématiques ?

Vous êtes à la recherche d'une personne ayant la capacité de faire de la représentation pour votre structure, partageant des valeurs dengagement et de solidarité tout en sachant relayer une dynamique auprès de toutes les parties prenantes de votre projet ?

Vous cherchez une personne ayant des qualités reconnues : esprit de synthèse et d'analyse, autonomie, goût du travail en équipe, ayant une grande créativité et capacité d'initiative ?



A la recherche dune structure ayant du sens et une réelle utilité militante et sociale, je suis prêt à mettre mes compétences, mes qualités, mes expériences, mon réseau et les apports de ma formation (Gestion des ressources humaines, financières et matérielles) au service de votre organisation.



Mes compétences :

Adaptabilité

Résistance stress

Gestion de partenariats

Autonomie

Créativité

Animation de formations

Esprit d'équipe

Gestion événementielle

Management

Négociation

Marketing

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Team building

Bureautique

Conduite de réunion

Coaching

Détermination

Communication