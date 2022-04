Laurence KERHOAS (ESCAÏCH)

Membre du comité de direction groupe



Pilotage de la démarche RSE / Développement Durable du groupe

Définition et déploiement des politiques Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement groupe

Management des équipes QHSE en multi-sites

Pilotage des processus qualité et sécurité alimentaire

Pilotage des processus sécurité et conditions de travail

Pilotage de processus environnement site



Mise en place et déploiement d’audits internes (organisation, flux) en coopérative agricole (amont et filiales)



Expérience multi filières agro-alimentaire : Amont Agricole (Végétal, Nutrition animale, Lait, Légumes) / Fromages au lait cru / Pâtisserie / Restauration rapide



Maîtrise des référentiels

• Développement Durable / RSE : ISO 26000

• Sécurité des aliments : HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, GMP

• Qualité / Laboratoire : ISO 9001, NFV 01 005, ISO 17025

• Sécurité / Environnement : ILO-OSH 2001, OHSAS 18001, SEVESO, ISO 14001