Coach et formatrice certifiée en Process Communication, j'interviens dans les entreprises mais aussi dans le sport professionnel. Ces 2 axes d'activité ont en commun, l'accompagnement vers la performance.Vous êtes managers, DRH, entraineur professionnel, je vous propose d'aller visiter mon site pour découvrir mes compétences et mes formations.

www.laurence-klifa-munsch.fr

Une nouvelle activité, en association avec des entrepreneurs locaux et les institutions, est la reconversion du sportif pro vers le monde de l'entreprise. N'hésitez pas à me contacter.

A bientôt

LKM





Mes compétences :

Gestion du stress

Formation professionnelle

Communication