Laurence L.

Points + : Dynamique, tenace, motivée, rigoureuse, facilités d'adaptations devant des situations compliquées, aime le partage et le transfert de compétences et connaissances, expérience de terrain, esprit de synthèse et fonctionnel et respect de la hiérarchie.

Points - : Parfois mes analyses de projet peuvent aller trop loin dans l'anticipation et non compatible avec mon poste actuel. Mais intéressant pour un consultant RH.



Mes compétences :

PAYE-COMPTABLE-JURIDIQUE-CONTROLE

Management opérationnel

Analyse fonctionnelle

SIRH

Travail en équipe

Audit interne

Conduite du changement

Analyse juridique

Organisation du travail

Conduite de projet