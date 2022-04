Laurence L.

Après sept années dans le domaine de l'électronique automobile sur différentes lignes CMS, j'ai acquis les

compétences nécessaires pour atteindre le niveau de conducteur de ligne confirmé.

S'en sont suivies quatre années durant lesquelles j'ai eu en charge la préparation des préséries qui consistait à la gestion des appros et à la mise en place des équipements sur ligne.

Depuis deux ans dans le domaine de l'armement, j'ai complété mon expérience par de nouvelles formations.

De ces postes, ma rigueur et ma facilité d'adaptation m'ont permis de travailler dans différentes équipes et aussi de collaborer avec de nombreux services.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Siemens Hardware

SAP

QS9000-ISO/TS16949- ISO 14001 Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3

CERTIFICATION IPC-A-610-E (12-2012)