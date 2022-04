Laurence LABORDERIE

Www.lapauseamma.fr

Depuis 2004, je me suis formée à différentes techniques de gestion du stress : Amma assis (Touch Line Institut), Nursing Touch (EIBE Toulouse), Détente Indienne du crâne, puis la formation longue de Réflexothérapie combinée (EIBE-Toulouse).



Je propose des interventions en entreprise dans le cadre de la prévention et gestion du stress, par la mise en place régulière de séances de Amma assis (massage assis).



Dans mon cabinet, je propose des séances de réflexothérapie (plantaire, palmaire, faciale ou dien chan, auriculothérapie).

Ces techniques réflexes se complètent dans le but de maintenir ou retrouver rapidement un bon équilibre évitant l'installation de troubles fonctionnels pouvant devenir chroniques.

Ce sont des techniques d'accompagnement qui facilitent le retour et le maintien en bonne santé.



Mes compétences :

Auriculothérapie

Dien Chan

Energétique

Massage

Massage assis

Prévention

Réflexologie

Réflexologie palmaire

Réflexologie plantaire

Relaxation