Nathalie THOBOIS

Bonjour,



Je suis praticienne en réflexologie combinée.



Après une dizaine d’années dans le Bien Etre, toujours tournée vers le bon fonctionnement du corps humain et d’un moyen naturel de préserver son équilibre, j’obtiens le diplôme de praticienne en réflexologie combinée.



Réflexologie palmaire (les mains), plantaire(les pieds), auriculaire (l’oreille) et faciale (le visage), peuvent être utilisées dans une même séance d’où le nom de réflexologie combinée.



Cela étant, à quoi vous attendre lors de votre première consultation dans mon cabinet ?



A partir de vos demandes principales et secondaires, j’établis un protocole afin de prendre en charge le dérèglement fonctionnel en question. Je récapitule votre historique médical pour déterminer la ou les causes de ce dernier.



D’un commun accord, nous partons dans un processus de soin d’une ou plusieurs séances afin d’apporter une amélioration, voire d’éradiquer le dysfonctionnement.



Je tiens à préciser que pour certaines pathologies, j’apporte un accompagnement de soin pouvant soit intervenir sur les effets indésirables d’un traitement, soit de traiter des symptômes secondaires d’une maladie.



En fait, Je vous donne les outils pour aller mieux mais vous restez la seule personne responsable de l’amélioration de votre santé ; celle-ci dépend de votre capital génétique, mais surtout de votre hygiène de vie et de votre investissement personnel (conditions physiques et mentales).



Mon parcours :



La pratique de l’Athlétisme à un niveau national et ma passion pour le sport (randonnée, équitation, natation entre autres..) m’ont permis de comprendre l’importance de la nutrition pour le bon fonctionnement de notre organisme.



Effectivement, le corps des sportifs est sollicité par les entrainements journaliers en plus des compétitions : les blessures sont notre quotidien d’où l’importance accordée à l’alimentation.



De plus, j’ai travaillée 10 ans dans une enseigne sportive internationale, ce qui m’a obligée à rester au contact des besoins des sportifs de tous niveaux.



Ces deux expériences m’ont amenée à diverses réflexions sur la récupération du sportif pendant et après l’effort ; d’où la nécessité pour moi d’une formation pour obtenir les diplômes d’agent thermal, d’hydrothérapeute et de spécialiste en soins de spa dans une structure réputée en thalassothérapie.



Mes compétences :

Shiatsu

Praticienne en Réflexologie Combinée

Certaines connaissances en médecine chinoise