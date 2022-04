Laurence LABRID

Communicante depuis une quinzaine d'années, j'ai eu l'opportunité d'aborder l'ensemble des missions d'une Direction de la Communication, à l'interne comme à l'externe, au sein de groupes internationaux.

Très orientée "Business", je mène des actions en soutien aux objectifs stratégiques de l'entreprise (dans le cadre de fusions-acquisitions par exemple) ou de purs projets de communication globale tels la stratégie de marque ou les relations media. J'essaie toujours de proposer des stratégies de communication pertinentes, ciblées sur les enjeux Marketing de l'entreprise, dans le but de conduire au succès du "Business". Femme de conviction, je sais délivrer l'énergie nécessaire afin d'être en accord avec la vision et la culture de l'entreprise.



Mes domaines d'expertise sont, plus particulièrement :

- la communication institutionnelle et produits

- les relations presse (spécialisée et grand public)

- la communication de crise

- les stratégies digitales

- la communication interne et l'accompagnement du changement

- la communication événementielle.



J'ai une expérience de siège France et de Direction européenne.



Passionnée par la tendance qui lie Santé, Beauté et Nutrition, mon objectif personnel est, aujourd'hui, d'intégrer une Direction de la Communication dans le secteur de l'industrie cosmétique, où j'aimerais développer une approche de santé globale, axée sur le bien-être, le mieux-être et le "bien-vieillir".



