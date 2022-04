Laurence LACOUTURE CHABERT

"De Gamineries en Enfantillages" est née d'une volonté d’être au plus proche des envies des parents… de faire d’un événement, un souvenir marquant pour les enfants.



Ce concept est venu d’un constat.

La vie est pleine de bons moments : les fêtes, les anniversaires des enfants, les mariages, les fêtes de familles… Alors autant en accentuer l’importance, en faisant de ces journées des moments joyeusement inoubliables !

Quelque soit l’âge des enfants et la nature de votre événement, nous aurons la solution adaptée.





Nous proposons 4 activités pour les particuliers :



- "de Fanfare en Carnaval" : Animation ludique et interactive pour les anniversaires des enfants.



- "dessine moi une fête" : Fêtes à thèmes données par le calendrier: Halloween, Noël, Pâques,...



- "Pêle-Mêle" : Encadrement d'un groupe d'enfants avec stands (ré)-créatifs ou chasse au trésor lors d’événements tels que les mariages, communions, baptêmes et autres.



- Nous vous proposons l'organisation, clé en main , de l'anniversaire de votre enfant dans notre salle de danse (Saint Jean de Vedas, 440 rue A Fleming ZA le Rieucoulon) entièrement équipée pour leur offrir une boum endiablée !





Nous proposons une formule pour les CE des entreprises régionales :



> Formules sur-mesure pour répondre pleinement aux différentes attentes des entreprise.

Nous évaluons ensemble les besoins, pour que la formule proposée tienne toutes ses promesses !





www.degamineriesenenfantillages.com

06.95.90.99.74



