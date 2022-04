Laurence LAFFARGUE

Licenciée économique depuis peu, je suis à la recherche d'un emploi de secrétaire ou de comptable à plein temps.



Discrète et rigoureuse, je peux être immédiatement opérationnelle. J'aime travailler en équipe et en partenariat avec différents professionnels. Mon parcours professionnel m'a appris à être polyvalente et communicative.



Mes compétences :

Microsoft Office

Logiciel comptabilité notariale