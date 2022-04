19 ans d'expérience en gestion et développement de magasins dans un environnement de luxe .

Créer et implanter des stratégies commerciales , recruter, manager et former des équipes de vente .

Relever des challenges, atteintes et dépassement des objectifs avec un service exemplaire .



Mes compétences :

Management

Recrutement

Stratégie commerciale

Marketing

Communication

Service client

Choix des collections

Gestion des stocks

Microsoft Word

Microsoft Excel