Laurence LANDAIS

Dynamique, professionnelle, souriante et toujours de bonne humeur, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé.

Être au service et à l'écoute des personnes est toujours ressorti dans mon parcours professionnel.

De ce fait, actuellement je suis le trait-d'union au sein de notre association entre les médecins;professionnels de santé et les personnes qui suivent un programme d'éducation thérapeutique.

J'organise tout ce qui permet à chacun d'évoluer dans son parcours éducatif au sein de Proxisanté, toujours dans le respect, la bonne humeur et la convivialité



Mes compétences :

A L'ECOUTE

dynamique

Ecoute

multitache

Organisée