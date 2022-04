Laurence LANNE

Le CNER, association pluraliste, est la fédération des agences de développement et des comités d'expansion, dédiée au développement économique et à l'aménagement du territoire.

Au sein de cette association, je suis chargée de tout le côté administratif et responsable de l'événementiel et de la formation (organisation du congrès annuel, de colloques, séminaires,...: logistique,relations publiques ; mise en place des stages de formation, etc.).

www.cner-france.com