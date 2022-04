François TETREAU

D'une très vieille famille de juristes (14 générations avant moi), j'ai, après une formation initiale en droit des société et fiscalité des entreprises émaillée de nombreux stages en entreprises et dans la banque d'affaires, complété ma formation en droit comparé avant de me présenter aux examens du CAPA et prêter serment devant la Cour d'Appel de Paris.



Je me suis assez rapidement installé à mon compte, pour créer un Cabinet orienté principalement en droit des affaires et droit social, où je conseille principalement des PME-PMI, comme des grands groupes, dans la gestion quotidienne de leurs activités.



J'ai fait le choix d'une petite structure, pour privilégier le contact avec ma clientèle, et pouvoir maintenir une qualité de service.



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Droit social

Négociation

Droit des affaires