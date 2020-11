Laurence LAURENCE MOREAU-RÉTY (MOREAU)

Le fil conducteur de mon parcours ? L'accompagnement (des étudiants, des clients, des membres de mon équipe, de mes collègues...).

Mes valeurs : le travail, le respect, la persévérance, le positivisme et l'esprit d'équipe.

Dans un contexte où le recrutement et la fidélisation des salariés deviennent des enjeux majeurs pour les organisations, après 7 années enrichissantes de direction d’établissement, j'ai souhaité me spécialiser dans le domaine des ressources humaines.

Et parce que j'ai pour habitude de me donner les moyens de mes ambitions, j'ai décidé d’approfondir ma connaissance du sujet en intégrant en octobre 2019 le Master 2 Manager RH-Executive de l'IAE de Bordeaux.

Aujourd'hui, dans le cadre d’un stage de 4 à 6 mois, je mets mes compétences à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets RH et la réalisation d’un audit ciblé.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Marketing

Gestion de projet

Management

Formation

Gestion de la relation client

Veille

Planification

Recrutement

Gestion budgétaire

Gestion du personnel

Organisation du travail