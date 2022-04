Laurence LE BRAS

Infirmière santé au travail depuis 2011, j'assure des entretiens infirmiers sous la responsabilité de deux médecins du travail ainsi que des visites d'entreprises et des actions collectives.

Je travaille en pluridisciplinarité via les différents groupe de travail existants au sein de l'AMIEM mais aussi dans le cadre de mes missions.

Je suis co pilote du dispositif AMIEM victimologie de fait de mon expérience acquise dans ce domaine.

Je pilote également un groupe de travail sur les actions de sensibilisations auprès des saisonniers de moins de 45 jours.