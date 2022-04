Laurence LE DIVELEC

Après de nombreuses années d'expérience dans la banque, à gérer et participer avec enthousiasme à la formation de tous les salariés, j'ai souhaité me dédier à aider des personnes pour les guider dans leur réflexion et prise de décision de carrière. C'est pourquoi en 2013, j'ai suivi le diplôme universitaire "Bilan de compétences, VAE, gestion de carrières" à Paris X , que j'ai obtenu fin 2014.

Je suis donc à votre disposition pour effectuer un bilan de compétences ou une VAE dans le respect des valeurs humanistes qui me sont chères.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Commerciale

Formation professionnelle

Conseil en accompagnement