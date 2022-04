Laurence LE GALL /HAMON

Après avoir travaillé à la Fondation Cartier pour l Art Contemporain, j ai fait un "break" pour élever mes 3 enfants. Gérante d une société d'import "Les Gazelles en Ville" en 2002(meubles, vêtements, bijoux, décoration intérieure...),j ai cessé mon activité en 2005 pour cause de divorce.

Je travaille aujourd hui dans une école en tant que secrétaire de direction chargée des inscriptions collège et lycéé, organisation des voyages et événements divers.

Très sociable, rigoureuse, volontaire, je me suis prise au jeu de ce nouveau travail qui se révèle très intéressant !



Mes compétences :

chargée de communication

Communication

Education

Secrétaire de direction